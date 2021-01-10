Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
Profil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Balık Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Ocak 2021

Balık Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Ocak 2021

11-17 Ocak 2021 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
10 Ocak 2021
Balık Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Ocak 2021

Mars size yapmak istediğiniz plan ve programlarda gerekli enerjiyi verecektir.

Zihniniz ve iletişiminiz yoğun olacak. Eğitim konuları, yeni bilgiler öğrenmek anlamında yaşamınız aktifleşebilir. Meslek yaşamınızda, ticari girişimlerde çeşitli sorumluluklar gündeme gelebilir. Ay ortasından itibaren Mars'ın Uranüs'le kavuşumu iletişimde gergin ve fevri çıkışlara karşı uyarıyor. Kardeş, akraba ve yakın arkadaşlarla ilgili anlaşmazlıklar yaşanabilir. İkili ilişkilerde sıkıntılar çıkabilir. Konuşmalarınızda, davranışlarınızda sakin kalmaya özen gösterin. Trafikte dikkatli olun, kazalara dikkat edin.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Mars Boğa burcunda: Huzurunuzu kaçırmaya geldim
Kova burcunu 2021’de neler bekliyor?
Oğlak burcunu 2021’de neler bekliyor?