Balık Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Ocak 2021

Mars size yapmak istediğiniz plan ve programlarda gerekli enerjiyi verecektir.

Zihniniz ve iletişiminiz yoğun olacak. Eğitim konuları, yeni bilgiler öğrenmek anlamında yaşamınız aktifleşebilir. Meslek yaşamınızda, ticari girişimlerde çeşitli sorumluluklar gündeme gelebilir. Ay ortasından itibaren Mars'ın Uranüs'le kavuşumu iletişimde gergin ve fevri çıkışlara karşı uyarıyor. Kardeş, akraba ve yakın arkadaşlarla ilgili anlaşmazlıklar yaşanabilir. İkili ilişkilerde sıkıntılar çıkabilir. Konuşmalarınızda, davranışlarınızda sakin kalmaya özen gösterin. Trafikte dikkatli olun, kazalara dikkat edin.