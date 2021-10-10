Balık Haftalık Burç Yorumu / 11 Ekim – 17 Ekim 2021

11 Ekim – 17 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Vizyoner, duygulu ve romantik kişilerdir. İdealleri vardır. Sezgileri yüksek, kimi zaman hayalperest kişilerdir.

Hayal kırıklıklarına müsait bir yapıdadır ve çabuk alınganlık gösterebilir. Kanma, kandırılma ve aldatılma temaları ruhunda derin yaralar açabilir. Kararsızlığı meşhurdur. İlham ve yaratıcılık yetenekleri çok gelişmiştir. Her türlü bağımlılıktan uzak durması gerekir. Gözleri hülyalı bakar. Şefkatlidir. Kafası kolay şekilde karışabilir, gerçeklerden uzaklaşabilir.