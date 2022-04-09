Balık Haftalık Burç Yorumu / 11 Nisan – 17 Nisan 2022

11 Nisan – 17 Nisan 2022 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Kavuşum burcunuzda. Sizin için çok önemli ve güzel bir dönem. Kendinizi geliştirecek ve göz önünde olacaksınız.

Hedefleriniz için somut adımlar atın. Yeni projelere dahil olabilir, mesleki başarı sağlayabilirsiniz. Çevrenizden takdir göreceksiniz. Önünüze gelen fırsatları doğru değerlendirin. Yaşamınıza yeni bir yön, yeni hedefler belirleyebilir, yeni bir eğitime, ilişkiye, projeye başlayabilirsiniz. Evlenebilir, ebeveyn olabilirsiniz.