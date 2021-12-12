Balık Haftalık Burç Yorumu / 13 Aralık – 19 Aralık 2021
13 Aralık – 19 Aralık haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?
Hedefleriniz planlarınız sosyal çevre ilişkiler alanında Venüs retrosu yaşayacaksınız. İlişkilerde geçmiş konuların açılması arkadaşlıklarda güven sorunları yaşanabilir.
Eski dostlarla karşılaşabilirsiniz. Sunum organizasyon gibi toplantılarda sorunlar gecikmeler akamalar meydana gelebilir. Takım çalışmaları, online eğitimlerde uzlaşmak zorlaşabilir, planlarınızda gecikmelerle ve ertelemelerle karşılaşabilirsiniz. Kariyerde ani değişiklik gündeme gelebilir. Zam istemeyi düşünüyorsanız ertelemelisiniz.