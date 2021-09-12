Balık Haftalık Burç Yorumu / 13 Eylül – 19 Eylül 2021

13 Eylül – 19 Eylül 2021 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Venüs Akrep yolculuğu hayatı sorgulayacağınız ve yaşamınızda yeni pencereler açmak isteyeceğiniz bir dönem olacak.

Motivasyonunuz artarken, yapmak istediklerinizle ilgili harekete geçebilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı konular, yurtdışı ticaret ya da eğitim alanları tetiklenirken, dava, mahkeme gibi beklediğiniz hukuksal konular varsa bu alanlarda gelişmeler söz konusu olabilir. Ayrıca akademik, sosyal medya, yayıncılık, kişisel gelişim konularında başarı sağlanabilir.