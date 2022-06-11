Balık Haftalık Burç Yorumu / 13 Haziran – 19 Haziran 2022

13 Haziran – 19 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Sizin için önemli bir Dolunay. Toplumsal statünüzde önemli değişimler, otorite figürlerinden destek ve kariyerde çeşitli şansları yakalayabileceğiniz bir dönemde olacaksınız.

Amacınızı gerçekleştirebilir, işinizde yükselebilirsiniz. Evlenmeye karar verebilir, yer, görev, pozisyon değişimleri, atama yaşanabilir. Ortaklık kararı gündeme gelebilir. Kimileri için iyi gitmeyen bir birliktelik ya da evliliğin bitişi şeklinde de çalışabilir. Ebeveynler, aile büyükleriyle ilgili konular ön planda olacaktır.