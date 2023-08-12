Balık Haftalık Burç Yorumu / 14-20 Ağustos 2023

14-20 Ağustos 2023 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Çalışma hayatınız ve kariyerle ilgili konularda bir yenilik, iş bulmak, iş değiştirmek, yeni bir görev pozisyonuna atanmak, terfi almak gibi etkiler öne çıkabilir. Doğum haritası sert etki alanlar için ani işten çıkartılma gibi etkilerle karşılaşılabilir.

Düşündüğünüz ve beklettiğiniz bir projeyi hayata geçirmek için adım atabilirsiniz. Çalıştığınız yerde birileri istifa edebilir. Bunun yanı sıra yeni kazanç kapıları bulabilir, yeteneklerinizi geliştirebilir, yeni bir iş kurmak isteyebilirsiniz. Hizmet aldığınız kişilerle sorunlar varsa daha görünür olabilir, yol ayrımları yaşanabilir. Sağlığınıza özellikle kalp, tansiyon gibi rahatsızlıklara dikkat edin. Rutin kontrollerinizi yaptırabilirsiniz. Evcil hayvanınız varsa sağlıkları özen istiyor.