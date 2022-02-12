Balık Haftalık Burç Yorumu / 14 Şubat – 20 Şubat 2022

14 Şubat – 20 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Dolunayın ışığı meslek hayatınız ve sağlığınız üzerinde parlayacak. Bedeninizi önümüzdeki 15 gün yormayın, kalp dolaşım sorunlarına karşı temkinli olun.

Zararlı alışkanlıkları bırakmak ve genel düzeninizi yenilemek için bu dönemi değerlendirebilirsiniz. Hizmet aldığınız kişilerle, çalışma arkadaşlarınızla bazı yol ayrımları yaşanabilir. Kariyer konusunda sorumluluklarınız artabilir. Çalışmıyorsanız yeni bir işe başlayabilir, kariyerinizde bazı değişimler ortaya çıkabilir. Evcil hayvanlarla ilgili gündemler ortaya çıkabilir.