Balık Haftalık Burç Yorumu / 16 Mayıs – 22 Mayıs 2022
16 Mayıs – 22 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?
Yurtdışı, yabancılar, yurtdışı ticaret, uluslararası işler alanları tetikleniyor. Üniversite, akademik eğitimlerde tez, evraklarda gecikmeler yaşanabilir.
Dava, mahkeme gibi hukuksal konularda ertelemeler söz konusu olabilir. Meslek hayatınızda iş yükünüz artabilir. Kardeşler, yakın akrabalar, eşinizin akrabaları, yakın arkadaşlar konusunda iletişimde aksaklık, miras paylaşımları konusunda anlaşmazlıklara dikkat edin. Yeni bir anlaşma, sözleşme, proje gündeme gelebilir. Yeni anlaşmalar için Merkür retrosu bitimiyle 4 Haziran sonrasını değerlendirin.