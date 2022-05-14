Abone Ol

Balık Haftalık Burç Yorumu / 16 Mayıs – 22 Mayıs 2022

16 Mayıs – 22 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Balık Haftalık Burç Yorumu / 16 Mayıs – 22 Mayıs 2022

Yurtdışı, yabancılar, yurtdışı ticaret, uluslararası işler alanları tetikleniyor. Üniversite, akademik eğitimlerde tez, evraklarda gecikmeler yaşanabilir.

Dava, mahkeme gibi hukuksal konularda ertelemeler söz konusu olabilir. Meslek hayatınızda iş yükünüz artabilir. Kardeşler, yakın akrabalar, eşinizin akrabaları, yakın arkadaşlar konusunda iletişimde aksaklık, miras paylaşımları konusunda anlaşmazlıklara dikkat edin. Yeni bir anlaşma, sözleşme, proje gündeme gelebilir. Yeni anlaşmalar için Merkür retrosu bitimiyle 4 Haziran sonrasını değerlendirin.

16 Mayıs Ay Tutulması: Nutkumuz tutulacak İlginizi Çekebilir 16 Mayıs Ay Tutulması: Nutkumuz tutulacak