Balık Haftalık Burç Yorumu / 17 – 23 Mayıs 2021

Jüpiter burcunuzda ve size her anlamda yenilik vadediyor. Yeni başlangıçlar, iş fırsatları, kariyerde yeniliklerle karşılaşabilirsiniz.

Çalışmalı, sorumluluklarınızı bilmeli ve fırsatları güzel değerlendirmelisiniz. Gökyüzü size huzur vadediyor. Fiziksel görüntünüzde, imajınızda değişimler yapmak isteyebilirsiniz. Yeni flörtler, aşk başlangıçları, ciddi bir ilişkiyi evliliğe taşımak gibi kararlar alabilirsiniz. Şekere düşkünlük vereceğinden bu dönem kilo alımı gerçekleşebilir. Aile ve kendi sağlığınızla ilgili kronik sorunlar ve tedaviler ortaya çıkabilir.