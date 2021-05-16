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Balık Haftalık Burç Yorumu / 17 – 23 Mayıs 2021

Balık Haftalık Burç Yorumu / 17 – 23 Mayıs 2021

17 – 23 Mayıs 2021 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
16 Mayıs 2021
Balık Haftalık Burç Yorumu / 17 – 23 Mayıs 2021

Jüpiter burcunuzda ve size her anlamda yenilik vadediyor. Yeni başlangıçlar, iş fırsatları, kariyerde yeniliklerle karşılaşabilirsiniz.

Çalışmalı, sorumluluklarınızı bilmeli ve fırsatları güzel değerlendirmelisiniz. Gökyüzü size huzur vadediyor. Fiziksel görüntünüzde, imajınızda değişimler yapmak isteyebilirsiniz. Yeni flörtler, aşk başlangıçları, ciddi bir ilişkiyi evliliğe taşımak gibi kararlar alabilirsiniz. Şekere düşkünlük vereceğinden bu dönem kilo alımı gerçekleşebilir. Aile ve kendi sağlığınızla ilgili kronik sorunlar ve tedaviler ortaya çıkabilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
14 Mayıs – 28 Temmuz Jüpiter Balık burcunda: Evrenden hediye var
11 Mayıs Boğa Yeniayı: Sabır ve istikrar
4 Mayıs-12 Temmuz Merkür İkizler burcunda: Keyfim ve kahyası