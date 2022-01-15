Balık Haftalık Burç Yorumu / 17 Ocak – 23 Ocak 2022

17 Ocak – 23 Ocak 2022 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Dolunay aşk hayatınıza ışık tutuyor. Önümüzdeki 15 gün kendinizi duygusal ve hassas hissedebilirsiniz. Geçmiş aşklardan haberler, karşılaşmalar söz konusu olabilir.

Çocuklarınız varsa onların gündemleri ortaya çıkarken, ebeveyn olmak isteyenler için aile olma kararı verebilirsiniz. Yatırımlarda riskten uzak kalın, aşırı harcamalardan sakının. Yaratıcılık, artistik yetenekleri olan kişiler için bu dönme oldukça bereketli olacaktır. Sizi mutlu eden şeylere yönelin. Arkadaşlarınızla vakit geçirebilir, sanat, spor gibi hobilerinize vakit ayırabilirsiniz.