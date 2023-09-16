Balık Haftalık Burç Yorumu / 18-24 Eylül 2023

18-24 Eylül 2023 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Karşıt evinizde gerçekleşen yeniayla ikili ilişkiler ön planda. Evlenmeye karar verebilir, bir ortaklık teklifi alabilir, yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Hukuksal olarak çözümlenemeyen bir konu nihayete erebilir, güzel gelişmeler yaşanabilir.

Yeni bir iş anlaşmasına imza atabilir, sözleşme, kontrat yenileyebilir, uzun zamandır istediğiniz bir projeye dahil olabilir, el sıkışabilirsiniz. Tekliflere açık bir dönem.Beklenmeyen sürpriz fırsatlarla karşılaşılabilir. Merkür retrosunun bitimiyle iletişim sorunlarını düzeltebilir, işleri ve ilişkileri daha rahat yoluna koyabilirsiniz. Geciken işler hızlanacaktır.