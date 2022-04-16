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Balık Haftalık Burç Yorumu / 18 Nisan – 24 Nisan 2022

18 Nisan – 24 Nisan 2022 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Balık Haftalık Burç Yorumu / 18 Nisan – 24 Nisan 2022

Dolunay finansal alanınızı aydınlatıyor. Eşinizin kaynaklarından yararlanmak, kaynaklarda artış söz konusu olabilir.

Kredi çekmek isteyebilir, vergi yapılandırmasına gidebilir, borcunuzu kapatabilir, nafaka, miras konularınız varsa çözüme ulaşabilir. Gelir gider ve harcama dengenizi düzenleyebilirsiniz. Sağlıkta uzun süredir gündeminizde olan operasyon ve ameliyat gibi konular öne çıkabilir.

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