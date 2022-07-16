Abone Ol

Balık Haftalık Burç Yorumu / 18 Temmuz – 24 Temmuz 2022

18 Temmuz - 24 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Balık Haftalık Burç Yorumu / 18 Temmuz – 24 Temmuz 2022

Mesleki koşturma, sorumluluk ve çalışma düzeninde yoğunluk önümüzdeki 1 ay boyunca gündeme gelebilir.

Günlük rutinlerde hareketlilik, mesleki yeni başlangıçlar, yeni görüşmeler ve anlaşmalar yapabilirsiniz. Ekip çalışmalarında başarı yakalayabilirsiniz. Bununla birlikte alıştığınız çevrelerden ayrılmak, değişimler söz konusu olabilir. Kalp, tansiyon sorunlarına dikkat.
18 Temmuz - 11 Ağustos Venüs Yengeç burcunda: Sonuca varmak için aceleye gerek yok İlginizi Çekebilir 18 Temmuz - 11 Ağustos Venüs Yengeç burcunda: Sonuca varmak için aceleye gerek yok