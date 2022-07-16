Balık Haftalık Burç Yorumu / 18 Temmuz – 24 Temmuz 2022
18 Temmuz - 24 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?
Mesleki koşturma, sorumluluk ve çalışma düzeninde yoğunluk önümüzdeki 1 ay boyunca gündeme gelebilir.
Günlük rutinlerde hareketlilik, mesleki yeni başlangıçlar, yeni görüşmeler ve anlaşmalar yapabilirsiniz. Ekip çalışmalarında başarı yakalayabilirsiniz. Bununla birlikte alıştığınız çevrelerden ayrılmak, değişimler söz konusu olabilir. Kalp, tansiyon sorunlarına dikkat.