Balık Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

Önümüzdeki 1 ay maddi durumunuz, beklediğiniz para, gayrimenkul konularını öne çıkarabilir.

Yatırımları, kaynaklarınızı, gelir giderinizi gözden geçirebilirsiniz. Harcamalar bu dönem artabilir. Sosyal medya, iletişim, yeni girişimlerle öne çıkacaksınız. Kariyerde beklentileriniz varsa gelişmeler, iş arıyorsanız haberler gelebilir. Kardeş, yakın arkadaşlardan destek, eğitimlerle ilgili konular, kısa seyahatler, yazmak, çizmek, ticari anlamda yeni anlaşmalar söz konusu olabilir. Önümüzdeki hafta ani ve sürpriz tanışmalar yaşanabilir.