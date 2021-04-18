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Balık Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

Balık Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

19 - 25 Nisan 2021 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
18 Nisan 2021
Balık Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

Önümüzdeki 1 ay maddi durumunuz, beklediğiniz para, gayrimenkul konularını öne çıkarabilir.

Yatırımları, kaynaklarınızı, gelir giderinizi gözden geçirebilirsiniz. Harcamalar bu dönem artabilir. Sosyal medya, iletişim, yeni girişimlerle öne çıkacaksınız. Kariyerde beklentileriniz varsa gelişmeler, iş arıyorsanız haberler gelebilir. Kardeş, yakın arkadaşlardan destek, eğitimlerle ilgili konular, kısa seyahatler, yazmak, çizmek, ticari anlamda yeni anlaşmalar söz konusu olabilir. Önümüzdeki hafta ani ve sürpriz tanışmalar yaşanabilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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