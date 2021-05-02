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Balık Haftalık Burç Yorumu / 2 – 9 Mayıs 2021

Balık Haftalık Burç Yorumu / 2 – 9 Mayıs 2021

2 – 9 Mayıs 2021 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
2 Mayıs 2021
Balık Haftalık Burç Yorumu / 2 – 9 Mayıs 2021

Merkür'ün İkizler burcu geçişi aile içi iletişim, ailevi gündemleri öne çıkartacaktır.

Sizi ve ebeveynlerinizi ilgilendiren konular ve yeni kararlar söz konusu olabilir. Ev, yuva, aile temaları, gayrimenkul alım satımı, tadilat, tamirat gibi konular öne çıkarken, kimilerine taşınma, yer değişimi, şehir değişimi kararlarını ön plana getirebilir. Akrep dolunayının etkileri bu hafta da devam ediyor. Hukuki konular, uluslararası konular, seyahat, ticari işlerde bazı krizler, beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir. Sakin kalıp adımlarınızı sağlam atmaya özen göstermelisiniz.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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