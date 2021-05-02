Balık Haftalık Burç Yorumu / 2 – 9 Mayıs 2021

Merkür'ün İkizler burcu geçişi aile içi iletişim, ailevi gündemleri öne çıkartacaktır.

Sizi ve ebeveynlerinizi ilgilendiren konular ve yeni kararlar söz konusu olabilir. Ev, yuva, aile temaları, gayrimenkul alım satımı, tadilat, tamirat gibi konular öne çıkarken, kimilerine taşınma, yer değişimi, şehir değişimi kararlarını ön plana getirebilir. Akrep dolunayının etkileri bu hafta da devam ediyor. Hukuki konular, uluslararası konular, seyahat, ticari işlerde bazı krizler, beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir. Sakin kalıp adımlarınızı sağlam atmaya özen göstermelisiniz.