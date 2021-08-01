Balık Haftalık Burç Yorumu / 2 Ağustos – 8 Ağustos 2021

2 Ağustos – 8 Ağustos 2021 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Mars'ın Başak burcu transiti ikili ilişkilerinizi öne çıkartırken gerek duygusal gerek evlilik gerek sosyal ilişkiler gerek ortaklık konularında bazı anlaşmazlık ve tartışmalara karşı uyarıyor

Kararlarınızı bu dönem duygusal değil mantığınızla almak isteyebilirsiniz. Eşinizin işinde ya da hayatında rekabet içeren gelişmeler, hukuksal alanlarda bazı aksilikler meydana gelebilir. Jüpiter'in Balık burcundan ayrılıp Kova burcuna geçişi sizi geri plana itebilir, içe dönebilirsiniz. Kararlarınızı sakin alın.