Balık Haftalık Burç Yorumu / 2 Mayıs – 8 Mayıs 2022
2 Mayıs – 8 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?
Güneş tutulması etkileriyle düşünceleriniz, yaşama bakışınız değişiyor. Yenileneceksiniz. Yaşamınızda temizlik zamanı.
Mars burcunuzda kimi zaman enerjinizi düşürebilir, belirsizlikler yaşatabilir. Sezgileriniz yüksek. Venüs Koç transiti kazançlarınızı arttırabilir. Maaşınıza zam alabilir, ticaret alanında önemli bağlantılar yapabilirsiniz. Yeni bir anlaşma, sözleşme gündeme gelebilir. Harcamalar ve masraflarınız artabilir. Riskten kaçının.