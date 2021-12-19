Balık Haftalık Burç Yorumu / 20 Aralık – 26 Aralık 2021

20 Aralık – 26 Aralık haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Dolunay ev aile yuva alanınızı aydınlatacak. Aile, ebeveynleriniz, eşinizle ilgili konular, taşınmak, yuva kurmak alanlarında netleşmeler yaşatabilir.

Venüs retrosu arkadaş ilişkileri, sosyal konumunuz gruplar ekip çalışmalarıyla ilgili gerginlikleri meydana getirebilir. Kariyerde sorumluluklarınız artabilir. Ev- kariyer dengesini kurmakta zorlanabilirsiniz. İletişim, sosyal medya, basın, eğitim, ticaret alanında bazı yenilikler ya da yarım kalmış konularınızın tamamlanması söz konusu olabilir.