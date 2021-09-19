Balık Haftalık Burç Yorumu / 20 Eylül – 26 Eylül 2021

20 Eylül – 26 Eylül 2021 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Dolunay burcunuzda. Yaşamınızla ilgili güçlü dönüşümlere hazır olun. Hedeflerinizin peşinden gidin ve yılmayın.

Yaratıcılığınız artarken kendinizi bu dönem çok duygusal ve alıngan hissedebilirsiniz. İkil ilişkilerde sürüncemede belirsiz kalmış konuların tamamlanması, tamam- devam teması gündeme gelebilir. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. İmajınızda fiziksel görüntünüzde değişim yapabilir, sağlık konusunda hassasiyetlerle karşılaşabilirsiniz. Bağışıklığınızı güçlendirin. Bedeninizi dinlendirin.