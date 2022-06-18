Balık Haftalık Burç Yorumu / 20 Haziran – 26 Haziran 2022
20 Haziran – 26 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?
Keyfi harcamalar bu dönem artabilir. Yeni iş fırsatlarıyla karşılaşabilir, işinizi büyütebilir, yeni kaynak kapıları bulabilirsiniz. Yatırımlardan kar elde edebilirsiniz.
Sözleşme ve ortaklıklar öne çıkabilir. Gayrimenkul alıp satabilirsiniz. İşinize odaklanacaksınız. Yakın çevrenizle ilgili gündemler, bazı alınganlıklar, anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. Aile içi iletişim artabilir, ailede evlilik hazırlığı gündeme gelebilir, taşınabilir ya da ev arayışı içine girebilirsiniz. Araç değiştirmek isteyebilirsiniz.