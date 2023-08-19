Balık Haftalık Burç Yorumu / 21-27 Ağustos 2023

21-27 Ağustos 2023 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Merkür retrosu çalışmayanlara ve daha önce mesleki başvuru yapmış kişiler için haberler getirebilir. Genel sağlığınıza özen göstermek, check up yaptırmak, beslenme ve bedenin ihtiyaçları doğrultusunda rutinleri düzenlemek adına retro dönemini değerlendirebilirsiniz.

İlişkileri sorgulama zamanı. Mutluluğunuzu, değer duygunuzu ön plana alabilir, mutsuz olduğunuz tüm ilişkilerden kopmak isteyebilirsiniz. Eylül sonrasında yaşamınızda kimin ve neyin kalıcı olduğunu deneyimlemeye hazır olun. Yen bir girişimde bulunmak, önemli imzalar atmak, yen bir iş kurmaktan ziyade yarım kalmış konuları toparlamaya bakın. Bazılarınız ortaklıklara veda edebilir, bazılarınız ortaklık teklifleri alabilir. Eski ilişkilerden geri dönüşler, teklifler almanız bu dönemde mümkün görünüyor ancak acele ve radikal kararlar almaktan kaçının. Aldanmalar, güvensizlikler, belirsizlikler meydana gelebilir.