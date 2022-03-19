Balık Haftalık Burç Yorumu / 21 Mart – 27 Mart 2022

21 Mart – 27 Mart 2022 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Dolunay etkisi devam ediyor. İkili ilişkilerle ilgili sürüncemedeki her konu netleşirken, eşinizin işi, yaşamı, ticari anlaşma, ortaklıkta hareketlenmeler yaşanabilir.

Hafta boyu kararsızlıklar, kafa karışıklıkları, dalgınlık, belirsizlikler ortaya çıkabilir. Güneş Koç seyahati bütçenizi gözden geçirmek, gelir gider hesabı yapmak, kariyer konularını mercek altına alacak. Kaynaklarınızı arttırmanın yollarını arayabilir, harcamalarınızı düzenleyebilir, yatırım planları yapabilirsiniz. Yeni iş görüşmeleri ya da beklediğiniz kariyer haberini alabilirsiniz.