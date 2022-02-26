Balık Haftalık Burç Yorumu / 21 Şubat – 27 Şubat 2022

21 Şubat – 27 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yeniay burcunuzda. Yeni başlangıçlar, kariyerde girişimler, ilişkinizi güzelleştirmek, yeni ilişki kararları konusunda destek alacaksınız.

Jüpiter zaten 11 Mayıs'a kadar Balık burcunda çok verimli bir dönemi başlatıyor. Mesleğinizle ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. Estetik, güzellik konusunda değişimler yapabilirsiniz. Tüm olumlu görünüme rağmen gökyüzü, Venüs, Mars 12. evinizde ilerlerken hiçbir konuda acele etmemeniz gerektiğine dikkat çekiyor. Sağlam adımlar atarsanız başarı sizinle olacaktır.