Balık Haftalık Burç Yorumu / 23-29 Ocak 2023
23-29 Ocak 2023 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?
Önümüzdeki 10 gün kendinizi geri çekmek, yalnız kalmak isteyebilir, bedeninizi, ruhunuzu dinlendirebilir, ertelediğiniz sağlık sorunlarınızı ele alabilir, tedaviye başlayabilirsiniz.
Terapi, psikolojik çalışmalar için güzel bir dönem. Arınacak, hayatınızı gözden geçireceksiniz. Beslenmenizi düzenleyebilir, zararlı alışkanlıklardan kurtulabilir, size iyi gelmeyen her konudan özgürleşmek isteyebilirsiniz. Kariyerde yeni bir çalışma planı gerçekleştirebilir, hizmet aldığınız kişilerle ilgili yenilikler yapabilir, yeni projeler gibi mesleki hazırlıklar içine girebilirsiniz.