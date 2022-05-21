Balık Haftalık Burç Yorumu / 23 Mayıs – 29 Mayıs 2022

23 Mayıs – 29 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Önümüzdeki 1 ay boyunca ebeveynler, eşiniz, ailenizle ortak gündemler ortaya çıkabilir. Evinizde eşya alımı, tadilat, tamirat konuları öne çıkarken, yuvanızda vakit geçirmek, ailenize daha fazla vakit ayırmak isteyebilirsiniz.

Mars kaynaklarınızı arttırmak konusunda fırsatlar, beklediğiniz bir paranın elinize geçmesi söz konusu olabilir. Çok önemli kariyer gelişmeleri, pozisyon değişimleri, terfi ve zam alabilirsiniz. Kendi işinizi kurabilirsiniz. Gelir giderinizi hesaplamak, abartılı harcamalara dikkat etmeniz gerekiyor.