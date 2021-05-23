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Balık Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

Balık Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

24 – 30 Mayıs 2021 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
23 Mayıs 2021
Balık Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

Ay tutulması toplumsal statü ve kariyerinizle ilgili önümüzdeki 6 ay oldukça önemli olacak.

Kariyerde değişimler, iş ayrılıkları, yeni iş başlangıçları, departman değişimleri ortaya çıkabilir. Sadece kariyer değil, bakış açınız bile değişebilir. Hedeflerinizde yeni bir yola başlayabilirsiniz. İş başvurularınızdan haberler gelirken, yöneticilerle ilgili değişimler de meydana gelebilir. Kimileriniz aile kurma, evlilik gibi kararlar alırken, kimileriniz mutsuz bir evliliği bitirme kararları verebilir. Potansiyellerinizi ortaya çıkartma zamanı.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
14 Mayıs – 28 Temmuz Jüpiter Balık burcunda: Evrenden hediye var
11 Mayıs Boğa Yeniayı: Sabır ve istikrar
4 Mayıs-12 Temmuz Merkür İkizler burcunda: Keyfim ve kahyası