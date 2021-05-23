Balık Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

Ay tutulması toplumsal statü ve kariyerinizle ilgili önümüzdeki 6 ay oldukça önemli olacak.

Kariyerde değişimler, iş ayrılıkları, yeni iş başlangıçları, departman değişimleri ortaya çıkabilir. Sadece kariyer değil, bakış açınız bile değişebilir. Hedeflerinizde yeni bir yola başlayabilirsiniz. İş başvurularınızdan haberler gelirken, yöneticilerle ilgili değişimler de meydana gelebilir. Kimileriniz aile kurma, evlilik gibi kararlar alırken, kimileriniz mutsuz bir evliliği bitirme kararları verebilir. Potansiyellerinizi ortaya çıkartma zamanı.