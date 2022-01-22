Balık Haftalık Burç Yorumu / 24 Ocak – 30 Ocak 2022
24 Ocak – 30 Ocak 2022 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?
Yakın çevreniz, arkadaş, kardeşlerle ilgili konular, onların hayatlarındaki değişimler sizi önümüzdeki 1,5 yıl içerisinde yakından etkileyebilir.
İletişim, sosyal çevre alanınız güçlenirken, yeni anlaşma, sözleşme ve yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Yurtdışı konuları, yabancılar, kişisel gelişim, evrak, başvurular, sosyal medya alanında yenilikler gündeme gelebilir. Yeni eğitimlere başlayabilirsiniz. Bütçenize yıl boyu dikkat edin.