Balık Haftalık Burç Yorumu / 25 Eylül-1 Ekim 2023
25 Eylül-1 Ekim 2023 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?
Sonbahar ekinoksuyla önümüzdeki 1.5 yıl boyunca kaynaklar ve para akışınız mercek altında olacak. Bütçenizi düzenlemek, gelirinizi arttırmanın yollarını aramak, alacak verecek alanlarında tamamlanma söz konusu olabilir.
Beklediğiniz bir miras, nafaka, tazminat varsa sonuçlanabilir, bir pay elinize geçebilir. Aile ya da eşten gelen ortak kazançlar, ortak kazanımlarınız varsa somut alarak sonuçlanabilir. Kariyerde değişime gidebilir, belirsiz yaşıyorsanız netleşmeler yaşayabilirsiniz. Boynuzu aşan borçlardan kaçınmalısınız. Yeni iş girişimlerinde bulunabilirsiniz. Harcamalarınızı kontrol altına alın. Kredi çekmek istiyorsanız temkinli olun.