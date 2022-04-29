Balık Haftalık Burç Yorumu / 25 Nisan – 1 Mayıs 2022

25 Nisan – 1 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Güneş tutulması iletişim trafiğinizi hızlandırarak, karşınıza yeni fikirleri, yeni anlaşmaları, sözleşmeleri, imzaları gündeme getirebilir.

Eğitim almak, eğitim vermek, kurslara katılmak, kendinizi geliştirmek adına şanslarla karşılaşabilirsiniz. Yazmak, çizmek, sunumlar, sosyal medyada öne çıkmak, işinizi geliştirmek için tutulmanın enerjisini kullanın. İlham ve yaratıcılığınız artacaktır. Ticari girişimlerde bulunabilir, seyahatlere çıkabilir, maddi olarak güzel tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Arınma enerjisiyle kırgınlık ve küslükler bitebilir. Aşırı duygusal davranışlardan, bağımlılıklardan, depresif olaylardan kaçının.