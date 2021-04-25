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Balık Haftalık Burç Yorumu / 26 Nisan – 2 Mayıs 2021

Balık Haftalık Burç Yorumu / 26 Nisan – 2 Mayıs 2021

26 Nisan – 2 Mayıs 2021 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
25 Nisan 2021
Balık Haftalık Burç Yorumu / 26 Nisan – 2 Mayıs 2021

Önümüzdeki 15 gün gelecek planları, yurtdışı, yabancılarla ilgili konular, planlar, hedeflerinizle ilgili farkındalık ve değişimler yaşayacağınız bir zaman dilimi olacak.

Ticari faaliyetler, anlaşma ve sözleşmelerden gelecek yeni haberler, sürüncemedeki konuların netleşmesi söz konusu olabilir. Dava, mahkeme gibi hukuksal konularda krizler ortaya çıkabilir. Yeni eğitimlere başlayabilir, ya da kimileriniz için eğitim hayatında bazı ani ve beklenmedik durumlarla karşılaşılabilir. Flörtler, aşk hayatınızla ilgili kararlarınızda temkinli olun, acele etmeyin.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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