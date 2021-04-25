Balık Haftalık Burç Yorumu / 26 Nisan – 2 Mayıs 2021

Önümüzdeki 15 gün gelecek planları, yurtdışı, yabancılarla ilgili konular, planlar, hedeflerinizle ilgili farkındalık ve değişimler yaşayacağınız bir zaman dilimi olacak.

Ticari faaliyetler, anlaşma ve sözleşmelerden gelecek yeni haberler, sürüncemedeki konuların netleşmesi söz konusu olabilir. Dava, mahkeme gibi hukuksal konularda krizler ortaya çıkabilir. Yeni eğitimlere başlayabilir, ya da kimileriniz için eğitim hayatında bazı ani ve beklenmedik durumlarla karşılaşılabilir. Flörtler, aşk hayatınızla ilgili kararlarınızda temkinli olun, acele etmeyin.