Balık Haftalık Burç Yorumu / 27 Aralık 2021 – 2 Ocak 2022

27 Aralık 2021 – 2 Ocak 2022 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Jüpiter burcunuzda. Önümüzdeki 5 aylık dönemi iyi değerlendirin.

Çeşitli fırsatlarla karşılaşabilir, yeni iş girişimlerinde bulunabilir, yeni plan ve projelere dahil olabilir, yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Müdür, patron gibi üstlerden destek alacaksınız. Duygularınız bu dönem yoğunlaşacağından, yaratıcılığınız yükselebilir ve bunu ortaya çıkartabilirsiniz. Önünüze çıkan şansları iyi değerlendirin. Fiziksel görünümünüzde değişimler yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra iştah artabilir, kilo alımı gerçekleşebilir.