Balık Haftalık Burç Yorumu / 27 Eylül – 3 Ekim 2021

27 Eylül – 3 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

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27 Eylül- 18 Ekim arası Merkür retrosu finansal alanınızda çıkabilecek bazı aksaklıklara vurgu yapıyor.

Ortak maddi konular, aile ve eşle ortak kazançlar, kredi, banka, vergi, trafik cezaları konularında aksilikler meydana gelebilir. Nafaka, beklediğiniz miras ve para konularınız varsa gecikmeler yaşanabilir. Yeni bir kredi başvurusunda bulunmayın, yeni bir anlaşma, yeni bir imza bu dönem atmayın, bütçenizle ilgili önemli atılımlarda bulunmayın. Geçmişten gelen borçlarla, unuttuğunuz ödemelerle karşılaşabilirsiniz. Eski duygusal konular, kronik sağlık sorunlarınız tetiklenebilir, psikolojinize dikkat edin.