Balık Haftalık Burç Yorumu / 27 Haziran – 3 Temmuz 2022

27 Haziran – 3 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

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:Aşk evinizde doğan yeniay ilişkilerle ilgili, kaynaklarınızla ilgili yenilikleri getirebilir. Parasal kazançlar, yeni yatırımlar, ticari girişimlerinizde yenilik ve beklediğiniz yerlerden gelen para akışları elinize geçebilir.

Yeni bir flörte başlayabilir, ilişkilerde romantik etkiler öne çıkabilir, ya da romantik bir tatile çıkabilirsiniz. Hamilelik ve çocuk sahibi olmak konusunda şanslarla karşılaşabilirsiniz. Çocuklarınızın hayatı, gelişimi, eğitimi, işi konularında yenilik ve güzel etkiler gündeme gelebilir.