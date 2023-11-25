Balık Haftalık Burç Yorumu / 27 Kasım-3 Aralık 2023

27 Kasım-3 Aralık 2023 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Satürn burcunuzda. Dolunay yuva, aile alanında bazı sorumlulukları arttırabilir, ebeveynlerle ilgilenmek, onların sağlığına, bakımlarına daha fazla zaman ayırmayı öne çıkartabilir. Aile kurabilir, evlenmeye karar verebilir, ebeveyn olabilirsiniz.

Gayrimenkul alım satım, kiralama konuları öne çıkarken, taşınabilir, evinizin eksiklileri, tadilat ya da bakımı tamamlanabilir. Kariyerinizde bir değişim, yeni bir işe başlamak, bir işten ayrılmak gibi düzen değişimleri meydana gelebilir. Uzun zamandır ertelediğiniz kötü giden bir ilişki ya da evlilik bitebilir. Gökyüzü, kimsenin dolduruşuna gelmeden kendi fikirlerinizi ortaya koymanız gerektiği mesajını veriyor.