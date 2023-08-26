Balık Haftalık Burç Yorumu / 28 Ağustos-3 Eylül 2023

28 Ağustos-3 Eylül 2023 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Sizin Dolunayınız. Özellikle 3 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleri olanlar için önemli etkiler devrede. Satürn de burcunuzda, sizi bazı konularda sağlam olana yönlendirmek için çürük olan her şeyle vedalaşmanızı istiyor. Ayaklarınız yere sağlam basmalı.

İlişkilerde ve meslek hayatınızda sorumluluklarınız, görevleriniz artabilir. Hayatınızı sorgulamaya devam ediyorsunuz. Merkür retroda iletişim dilinize, dozunda eleştiriye ve pişmanlık getirecek söylemlere dikkat etmelisiniz. Bazı kariyer fırsatları sonuçlanabilir, acele karar vermeden önce her şeyin usulüne göre olmasına dikkat edin. Sağlığınıza özen gösterin, beslenmenizi dengeleyin, psikolojinize özen gösterin ve kaygılı ortamlardan uzaklaşın. Zararlı alışkanlıkları hayatınızdan çıkartabilirsiniz. Diyete başlamak için çok güzel bir dönem.