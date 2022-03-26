Balık Haftalık Burç Yorumu / 28 Mart – 3 Nisan 2022
28 Mart – 3 Nisan 2022 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?
Finansal konularda yeni girişimlerde bulunabilir, yeni bir işe başlayabilir, çalışma şeklinizi değiştirebilir, yeni bir iş planı yapabilirsiniz.
Kimileriniz için yeni iş başvuruları gündeme gelebilir. Kaynaklarınızı düzene sokmak, arttırmak, yeteneklerinizi değerlendirmek 1-10 Nisan döneminde öne çıkıyor. Gelir giderinize, borçlanma konularına, yüksek harcamalara dikkat edin. Kazandığınız parayı dengelemelisiniz. Yatırım yapmak istiyorsanız sağlam adımlar atın, kararlarınızı uzun vadeli alın.