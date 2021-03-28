Balık Haftalık Burç Yorumu / 29 Mart – 4 Nisan 2021

Terazi dolunayı finans alanına ışık tutuyor. Borç, alacak- verecek konularında netleşmeler yaşanabilir.

Aile, eş ya da ortaklarla ilgili maddi konularda net kararlar alabilirsiniz. Kredi, nafaka, miras konularında ise yeni girişimler olabilir. Yatırımlarınıza odaklanabilirsiniz. Dolunay maddi çözümler getirirken, harcamalarınızı bu dönem abartmayın. Gelirinizi ve sahip olduklarınızı gözden geçirin, beklentileriniz konusunda adımlarınızı dikkatli atın. Kendi kaynaklarınızı doğru değerlendirin. Hem ruhsal hem fiziksel sağlığınızda hassasiyetler söz konusu olabilir.