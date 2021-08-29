Astroloji - Balık Haftalık Burç Yorumu

Balık Haftalık Burç Yorumu / 30 Ağustos – 5 Eylül 2021

30 Ağustos – 5 Eylül 2021 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Balık Haftalık Burç Yorumu / 30 Ağustos – 5 Eylül 2021

30 Ağustos'tan 6 Kasım'a kadar Merkür retro hareketiyle birlikte Terazi burcu yolculuğunu başlatıyor.

Sezgileriniz yükseliyor, farkındalığınız artıyor. Ortaklıklar, eşten ve aileyle ortak kazanımlar, her türlü finansal konu hayatınızda öne çıkacak. Gelir giderinizi ele alabilir, harcamalarınızı yönetebilir, bütçenizi dengelemek isteyebilirsiniz. Kredi, alacak, verecek, banka ödemeleri, miras, vergi konuları öne çıkarken, kariyerde beklentilerinizde zorlanabilirsiniz. Beklediğiniz para varsa elinize geçebilir. Sağlığınıza bu dönem dikkat edin.