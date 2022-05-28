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Balık Haftalık Burç Yorumu / 30 Mayıs – 5 Haziran 2022

30 Mayıs – 5 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Balık Haftalık Burç Yorumu / 30 Mayıs – 5 Haziran 2022

Ev hayatınızda yenilikler, taşınmak, kiralamak, yer değişimi, yuvada değişimler yaşanabilir. Evinizde yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Tüm yenilikler için 6 Haziran Merkür retrosunun bitimini beklemek yerinde olacaksınız.

Aile bireyleri, kardeşler, akrabalarla bir araya gelebilir, ziyarete gidebilir, sorunlu iletişim varsa düzeltebilirsiniz. Kurslar, eğitimler, sınavlar alanında tamamlanma, bitirme, üzerinden geçmek gibi etkilerden faydalanmalısınız. Kısa seyahatlere çıkabilirsiniz. Maddi kaynaklar konusunda yeni ticari girişimlere yönelebilir, yeni gelir kapısını karşınıza getirebilir. Harcamalar bu dönem artabilir.