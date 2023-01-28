Balık Haftalık Burç Yorumu / 30 Ocak-5 Şubat 2023
30 Ocak-5 Şubat 2023 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?
Venüs burcunuza geçti. 20 Şubat'a kadar yeni fırsatlarla karşılaşabilir, iş girişimlerinde bulunabilir, beklettiğiniz projeleriniz varsa bunlar için harekete geçebilirsiniz.
Çevrenizden destek görebilirsiniz. Kendinizi şanslı hissedecek, daha iyi ifade edeceksiniz. Fiziksel görünümünüzde değişimler yapmak isteyebilir, ilişkilerde daha ılımlı ve romantik etkiler altında olabilirsiniz. Şefkat enerjileri artıyor. Kendinize odaklanacak, beklentilerinizi yeniden ele alacaksınız. Bu süreci güzel değerlendirin.