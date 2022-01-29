Balık Haftalık Burç Yorumu / 31 Ocak – 6 Şubat 2022

31 Ocak – 6 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Önümüzdeki 15 gün yaşamınızı sorgulayacaksınız. İçe dönebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Psikolojik ve fiziksel sağlığınıza dikkat edin.

Tedavi, terapilere başlayabilirsiniz. Zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıklarla vedalaşabilirsiniz. Size iyi gelmeyen kişi ve konuları geride bırakabilirsiniz. Kariyerinizde değişim ve ayrılıklar gündeme gelebilir. Gelecekle ilgili konularda acele karar vermemelisiniz. Maneviyatınız güçleniyor. Rüyalarınız haberci olabilir.