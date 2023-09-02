Balık Haftalık Burç Yorumu / 4-10 Eylül 2023

4-10 Eylül 2023 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

15 Eylül'e kadar farkındalık kazanmak, eksikleri fark etmek, işe yaramayanı ayıklamak gibi önemli kararlar devrede olacak. Evlilikte, birlikteliklerde ve ortaklıklarda bazı bitişler, yol ayrımları yaşanabilir. Kimileri evlenmeye, söz, nişan gibi ciddiyete giden başlangıçlara karar verebilir.

Kariyerde el sıkışabilir, hizmet aldığınız ya da hizmet verdiğiniz kişiler açısından sıkışmış olan enerjiler yoluna girebilir. Yönetici gezegeniniz retroya başlıyor, Mayıs ayından beri çözüm bekleyen konular netleşebilir, yarım bıraktığınız bir konuya yeniden el atabilirsiniz. Çabanızın mükâfatını alabileceğiniz bir dönem. İletişimde gereksiz eleştiriden ve anlaşmazlıklardan kaçınmanız fayda sağlar. Kendinize yeni bir yön çizmek isteyebilir, bunun için harekete geçebilirsiniz. Sağlığınız, psikolojiniz hassas olabilir, kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Bedeninizi dinlendirmeye özen gösterin.