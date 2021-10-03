Balık Haftalık Burç Yorumu / 4 Ekim – 10 Ekim 2021

4 Ekim – 10 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Terazi Yeniayı maddi geliriniz, eşiniz, ailenizle ortak bütçeniz, kredi, borç, ödemeler konularını gündeme getirecektir.

Merkür retrosu devam ederken finans konularında yeni girişimler ve riskli yatırımlara dikkat edin. Eşinizin işi ve kaynaklarıyla ilgili düzen değişimi, miras, nafaka konuları gündeme gelebilir. Hukuksal konular, eğitim alanında bazı krizlerle karşılaşabilirsiniz. Aşk ilişkilerinde bazı hesaplaşmalar, yüzleşmeler gündeme gelebilir.