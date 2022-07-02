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Balık Haftalık Burç Yorumu / 4 Temmuz – 10 Temmuz 2022

4 Temmuz - 10 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Balık Haftalık Burç Yorumu / 4 Temmuz – 10 Temmuz 2022

Yeni tanışmalar, yeni aşk, yeni flörtler konusunda gökyüzü destekliyor. Çocuklarınızla ilgili güzel fırsatlarla, imkânlarla karşılaşabilirsiniz.

Gelirlerinizde artış yaşanabilir. Mars'ın Boğa burcu yolculuğu kardeş, arkadaş, akrabalarla iletişimi ve gündemleri arttırabilir. Yeni görüşmeler, anlaşmalar, planlar, kontratlar öne çıkabilir. Ay boyu yeni eğitimlere başlayabilir, başvurular yapabilir, kısa seyahatlere çıkabilirsiniz.

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