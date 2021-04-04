Balık Haftalık Burç Yorumu / 5 – 11 Nisan 2021

Duygusal, hassas çocuklardır. Ay Balık'ta bilge bir ruh verir. Sezgileri çok yüksektir.

Yuvalarındaki huzursuzluğu bir sünger gibi emer. Şüphecidir. Anneyi zayıf ve kendini kurban etmiş olarak nitelendirebilir. İç dünyasında kendini yiyip bitirebilir. Gelecek korkusu üzerinde baskı yaratabilir. Annenin hayatı zor geçmiş olabilir, ama yaşanılan hayal kırıklıkları çocukla paylaşılmamalıdır. Anlaşamayan ebeveyn figürleri ileriki yaşlarındaki ilişkilerinde büyük rol oynar. Ve aşırı bağımlılık geliştirebilir. Güçlü bir anneye, yönlendirilmeye ihtiyaç duyar. Hassasiyetinden dolayı istemediği durumlara karşı “Hayır” diyebilmeyi öğretmeniz gerekmektedir.