Balık Haftalık Burç Yorumu / 6-12 Şubat 2023

6-12 Şubat 2023 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Düzeniniz, günlük rutinleriniz mercek altında olurken, mesleki konularda yenilikler ve dönüşümlerle karşılaşabilirsiniz. Yeteneklerinizi değerlendirin.

Çalışma şekliniz, şartlarınız, ortamınız ya da çalışma arkadaşlarınızla ilgili bazı tamamlanmalar yaşayabilir, hizmet aldığınız bazı kişilerle yol ayrımları yaşayabilirsiniz. Bir iş başvurusundan geri dönüş alabilir, yeni bir işe başlayabilir, pozisyon değiştirebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili harcamalar artabilir. Rutin kontrollerinizi bu dönem yaptırabilirsiniz. Alışkanlıklarınızı düzenleyin. Spora başlayabilir, beslenme sisteminizi yenileyebilirsiniz.