Balık Haftalık Burç Yorumu / 6 Haziran – 12 Haziran 2022
6 Haziran – 12 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?
Kariyerde yükselişler, maddi konularda başarılar, kaynakların artışı, maddi güvenlik duygusunu öne çıkartacaktır. Yeniay etkisi devam ediyor.
Aile, ebeveynlerle, yuvanızla ilgili konular öne çıkarken tadilat, taşınma gerçekleştirebilirsiniz. Aile büyüklerinin sağlığı ve ihtiyaçları öne çıkabilir. Zihniniz aktif olacaktır. Yeni kararlar ve anlaşmalar gündeme gelebilir. Kariyerde yeni başlangıçlar yapabilir, iş değiştirebilir, yeni bir yere geçebilirsiniz.