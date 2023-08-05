Balık Haftalık Burç Yorumu / 7-13 Ağustos 2023
7-13 Ağustos 2023 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?
Güneş ve Venüs retro Aslan yolculuğu devam ederken günlük hayat temponuz, sağlığınız, çalışma düzeniniz, evcil hayvanlar gündemde yer almaya devam ediyor. Beklediğiniz kariyer haberleri varsa gecikebilir. İstediğiniz işler yavaş gidebilir, sonuçlar istediğiniz gibi gitmeyebilir.
Çalışma arkadaşlarınızla gerilimler yaşanabilir, maskeler düşebilir. İletişimde sakin kalın. Kronik sağlık sorunları tetiklenebilir, kalp, damar, dolaşım sorunları, cilt rahatsızlıkları nüksedebilir. Gökyüzünde devam eden Güneş- Jüpiter karesiyle iştahınız açılabilir, şekerli ve karbonhidratlı yiyeceklere düşkünlük görülebilir. Kendinizi günlük düzende yorgun hissedebilirsiniz. Bedeninizi dinlendirin. Gözden kaçırdığınız konular aydınlanabilir, yüzleşmediğiniz konular karşınıza çıkabilir.