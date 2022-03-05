Balık Haftalık Burç Yorumu / 7 Mart – 13 Mart 2022

7 Mart – 13 Mart 2022 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Burcunuzda gerçekleşen Yeniayın etkileri devam ederken bolluk, iyileşme, değişim gibi etkilerle karşılaşabilirsiniz.

Yaşamınızı gözden geçirecek ve bundan sonra ne istediğinize dair radikal kararlar vereceksiniz. Kendinizi ortaya koyabilirsiniz. Meslek hayatınızda yenilikler yaşayabilir, değişimlerle karşılaşabilirsiniz. Kendi işinizi kurmak isteyebilir, bunun için adım atabilirsiniz. Sağlığınıza ay boyu dikkat edin.